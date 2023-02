Es gibt aber dann kein Zurück mehr. Mit dem Gekauften muss man leben, auch wenn es sich als Fehlinvestition herausstellt. So wie bei Regalen für Reifen. Ein Beispiel: Der niedrige Preis war das Beste, für was man sich entschieden hat. Aber als das Einlagern losging, fielen die Räder ständig um. Man hatte sich nämlich für die Lagerung von zwei Rädern hintereinander entschieden, um jeden zweiten Gang zu sparen und so mehr Teile auf die Fläche zu bekommen. Weil aber die hinteren Räder umfallen, muss man sich quälen, um sie wieder aufzurichten. Die heutigen Räder sind deutlich schwerer geworden! Dieses Aufrichten ist ein schwerer Arbeitsaufwand sondergleichen! Dazu kommt, dass es Felgenschäden gibt, da die Räder auf die Stahlträger fallen. Wer nicht aufpasst, dem fallen die Räder sogar aus dem Regal heraus und verursachen womöglich schwerste Unfälle und Beschädigungen!