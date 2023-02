Die juristischen Personen, allen voran die gewerbliche Wirtschaft mit ihren Unternehmen, spielen für die E-Mobilitätswende eine tragende Rolle, denn vornehmlich werden E-Fahrzeuge als Firmenwagen zugelassen.

Der kostenfreie Online-Ratgeber der Wirtschaftskammer Wien möchte Unternehmen bei der Umstellung auf Elektromobilität unterstützen. Martin Heimlicher, Obmann der Sparte Information und Consulting Wirtschaftskammer Wien und Helmut-Klaus Schimany, Geschäftsführer des Unternehmens cmobility stellten diesen vor und gingen auf Details ein. "Mithilfe unseres Ratgebers müssen Informationen nicht erst zusammengetragen werden, Unternehmen bekommen hier alles auf einen Blick", sagte Martin Heimlicher und ergänzte: "Unsere Intention hinter dem Ratgeber ist nicht herstellergetrieben. Wir möchten einen objektiven, allgemeinen Umriss zu diesem Thema bieten und welche Vorteile die E-Mobilität mit sich bringt."



"Der Online-Ratgeber beschäftigt sich mit den wichtigsten Prozessschritten rund um die Elektromobilität", erklärte Helmut-Klaus Schimany, welcher auf die verschiedenen Begrifflichkeiten des Ratgebers einging. Ein großer Punkt betrifft die Lade-Thematik. Informationen gibt es aber auch zu E-Fahrzeugen, zu ihrer Wirtschaftlichkeit und zu den Förderungen beziehungsweise den steuerlichen Vorteilen im Bereich Wartung, Betrieb, und Versicherung. Nicht unerheblich ist der Prozessschritt der Lademöglichkeiten/Lade-Infrastruktur im Online-Ratgeber. Die WK Wien hat hier drei Schwerpunkte festgelegt: Lademöglichkeiten am Betriebsgelände, in öffentlichen Garagen und an öffentlichen Ladeplätzen. Im eMobility-Online-Ratgeber findet sich zudem eine Auflistung aller zertifizierten Experten, die Ladepunkte auf ihre Leistungsfähigkeit überprüfen dürfen. In Form einer Karte Österreichs wird dieser Bereich dargestellt. Im Stadtgebiet von Wien lässt sich auf diese Weise rasch ein nächstgelegener Experte und seine Kontaktdaten ausfindig machen.