Mit dieser Expansion wächst die Autohaus-Ebner-Gruppe auf neun Standorte im südlichen Niederösterreich sowie in Eisenstadt. Konkret werden die Marken Opel, Toyota und Hyundai in Brunn am Gebirge, Oeynhausen und Felixdorf, Jeep in Oeynhausen sowie Renault und Dacia in Baden und Eisenstadt angeboten. Ein weiteres Wachstum schließt Andreas Leodolter, geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus-Ebner-Gruppe, dezitiert nicht aus.