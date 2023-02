Halbleiterknappheit und Inflationsdruck wirken sich derzeit unmittelbar auf Unternehmen aus. Zugleich steigt die Verantwortung für eine rasche Transformation hin zu alternativen Antrieben im Fuhrpark. Gerade ein positiver Umgang mit Umweltthemen und die Senkung der Kosten stehen daher mehr denn je im Fokus. Seit mittlerweile zehn Jahren hat Arval in den Bereich Telematik investiert und zählt derzeit 400.000 vernetzte Fahrzeuge zu ihrer Flotte. Im Rahmen der Unternehmensstrategie „Arval Beyond“ hat sich Arval ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis Ende 2025 sollen 75 Prozent der verleasten Flotte vernetzt sein – das entspricht 1,5 Millionen Fahrzeugen.



Während der gesamten Umsetzungsphase dieses Projekts steht Arval den Kunden mit individueller Beratung unterstützend zu Seite. So möchte das Unternehmen den erfolgreichen Weg hin zu einer vernetzten Flotte für die Kunden sicherstellen. Man verknüpft erstmals Daten aus dem Fahrverhalten mit dem Risikomanagement. Arval-Connect-Kunden in Großbritannien und Italien sind die ersten, die von zwei neuen Diensten profitieren werden.



„Wir empfinden es als unsere Aufgabe, unsere Kunden bei ihren Zielen zu unterstützen – gerade in Zeiten, in denen Unternehmen die CO2-Emissionen und den Fuhrpark aufmerksam auf den Prüfstand stellen. Mit Arval Connect bieten wir ihnen künftig eine Art Mini-Leasing-Beratungstool, das messbare Optimierungen ermöglicht und bessere Entscheidungsgrundlage bietet. In Kombination mit versicherungsbezogenen Dienstleistungen bieten wir einen innovativen Ansatz, um sicheres und umweltbewusstes Fahren zu fördern“, erklärt Alain van Groenendael, Chairman und CEO von Arval.