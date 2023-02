Auch bei der Neufahrzeugbestellungen zeigte sich eine starke Nachfrage, die im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie um immerhin 15 % gestiegen ist. Des Weiteren konnte die finanzierte Corporate im Vorjahr auf 1.032.065 Fahrzeuge ausgebaut werden. Ein Wachstum zeigte sich auch in anderen Geschäftsbereichen: 11 % Plus im Retail-Segment, wobei hier das Privat-Leasing um 24 % zugenommen hat, und plus 20 % bei der mittelfristigen Vermietung. Das Jahr 2021 machte aber auch die Transformation im Rahmen von „Arval Beyond“ sichtbar: Die Anzahl der MaaS(Mobility as a Service)-Nutzer hat sich verzehnfacht, die Zahl der Mietmonate bei Arval Mid Term Rental ist um 34 % angewachsen und 30 % der Neuaufträge von Arval entfielen bereits auf elektrifizierte Fahrzeuge. „Das Jahr 2021 war ein Jahr der Konsolidierung. Wir haben unsere Kunden bestmöglich bei der Bewältigung der Pandemie sowie der Herausforderungen in der Verfügbarkeit von Fahrzeugen unterstütz und konnten so unglaubliche Ergebnisse verzeichnen“, betont Alain van Groenendael, Präsident und CEO von Arval, nicht ohne Stolz.



Auch im aktuellen Jahr wird das Unternehmen einen Schwerpunkt auf den Wandel des Mobilitätssektor legen. Hierbei kann sich Arval auf sein solides und agiles Geschäftsmodell stützen, das durch die BNP Paribas Gruppe gestärkt wird. „2022 verspricht für Arval und für den Mobilitätssektor ein sehr dynamisches Jahr zu werden. Wir werden den aktuellen Kurs beibehalten und uns weiterhin auf unsere Ziele konzentrieren“, ergänzt Alain van Groenendael. „Wir folgen einem robusten sowie effektiven Plan und verfügen über ein solides und zukunftssicheres Geschäftsmodell mit sehr zufriedenen Kunden.“