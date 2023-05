Die Hankook & Company-Tochter Model Solution hat eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit dem 3D-Druckspezialisten Prototech unterzeichnet. Ziel ist der Ausbau des Geschäftsbereichs Rapid Prototyping und die Beschleunigung der Entwicklung von 3D-Druckteilen. Mit dem Einstieg in den 3D-Druck in Zusammenarbeit mit Prototech strebt Model Solution eine umfassendere Lösung aus einer Hand an.

"Aufgrund der Schnelligkeit und Flexibilität ist der 3D-Druck für uns hochinteressant, da er inzwischen solide im Bereich des Prototyping verankert ist. Als ein Unternehmen, das die 3D-Drucktechnologie von Model Solution seit langem unterstützt, vertieft Prototech mit der Absichtserklärung nun den Umfang der Zusammenarbeit und beschleunigt das Tempo der Kooperation", sagt Byungil Woo, CEO von Model Solution.

Model Solution bietet als Hardware-Plattform-Unternehmen das gesamte Portfolio von Design- und Engineeringlösungen über verschiedene Prototypen bis hin zur Rapid-Molding-Technologie für den Spritzguss und die Kleinserienproduktion verschiedener Produkte. Prototech zählt seit 27 Jahren zu den führenden 3D-Druckunternehmen, die die globale Verbreitung von 3D-Druck-Equipment und Technologie vorantreiben und gesamtheitliche 3D-Drucklösungen entwickeln.

"Model Solution wird mit der Absichtserklärung in der Lage sein, die starke Infrastruktur von Prototech nutzen zu können und sich eine solide Position im 3D-Druck-Geschäft zu sichern. Prototech wird im Gegenzug die Möglichkeit haben, das umfangreiche Entwicklungs- und Serienproduktions-Netzwerk von Model Solution nutzen zu können und damit eine Win-Win-Situation zu schaffen", erklärt Sangmook Shin, CEO von Prototech.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Zu den Geschäftsbereichen von Model Solution gehören High-Fidelity-Prototypen, Formen/Spritzguss und die Kleinserienfertigung verschiedener Produkte, die allesamt höchste Anforderungen an die 3D-Drucktechnologie stellen. Das Unternehmen verfügt über Ausrüstung und Infrastruktur, zu der auch 3D-Druckanlagen von Stratasys gehören.