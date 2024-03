Die neuen Off-Grid-Energieprojekte von JLR werden voraussichtlich eine Spitzenleistung von fast 120 Megawatt Strom erzeugen, was der Versorgung von etwa 44.500 Haushalten oder 2,7 Millionen aufgeladenen I-PACE-Batterien pro Jahr entspricht. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf den wichtigsten Produktions- und Entwicklungsstandorten in Großbritannien, darunter das Werk in Halewood bei Liverpool, das Werk für elektrische Antriebe in Wolverhampton und der Hauptsitz in Gaydon. Die Anlagen bestehen aus Solarfeldern auf Dächern, Freiflächen und Solarcarports.