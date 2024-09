"Wir freuen uns, dass wir unsere bestehende Partnerschaft mit Classic nun auch auf digitale Dienstleistungen ausweiten können", sagt Sven Mehringer, Geschäftsführer Energie & Fahrzeugservice bei DKV Mobility. "Mit App&Go können unsere Kunden Zeit sparen und eine nahtlose und sichere Transaktion genießen." Volker Kretschmer, Prokurist Tankstellen bei der Classic Tankstellen GmbH & Co. KG, fügt hinzu: "Mit App&Go können wir unserem breiten Serviceangebot eine moderne und innovative Funktion hinzufügen. Wir teilen die Vision von DKV Mobility, qualitativ hochwertige und kundenorientierte Dienstleistungen anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen des Mobilitätsmarktes gerecht werden."

Die App&Go-Funktion ermöglicht es den Nutzern, Tanktransaktionen ohne physische Karte oder Bargeld durchzuführen. Mit nur wenigen Klicks in der App wird der Tankvorgang gestartet und abgeschlossen. Die App erkennt den Standort des Fahrzeugs und die jeweilige Zapfsäule, zeigt den Kraftstoffpreis und die getankte Menge an, und ermöglicht es dem Kunden, die Transaktion mit einem Klick zu bestätigen. Nach Abschluss wird eine digitale Quittung ausgestellt, die jederzeit abrufbar ist.



Das App&Go-Akzeptanznetzwerk umfasst bereits etwa 8.000 Tankstellen in elf europäischen Ländern, darunter Belgien, Deutschland, Italien und Spanien (Stand Juli 2024). Die technische Grundlage der App&Go-Funktion bildet die Connected Fueling Platform der PACE Telematics GmbH, an der DKV Mobility seit 2020 beteiligt ist.