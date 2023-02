Mit dem österreichweiten Hol- und Bring-Service und modernen Ersatzfahrzeugen bietet MO’ Drive seinen Kunden im Schadenfall nahtlose Mobilität. Dank der MO’-Drive-Reparatur-Tracking-App behalten sie während des Werkstattaufenthalts stets den Überblick über den aktuellen Reparaturfortschritt von der Annahme über die Reparatur-Freigabe bis zur Endkontrolle. Alle Betriebe des MO’-Drive-Netzwerks sind mit modernster Ausstattung für Instandsetzungsarbeiten an Autos aller Marken gerüstet. Bei der Reparaturausführung werden Ersatzteile mit Herkunftsnachweis und umweltfreundliche Lacke, die den Ausstoß schädlicher Emissionen und den Energiebedarf reduzieren, eingesetzt.



„Wir freuen uns, in Zukunft noch mehr Kunden von Zurich mit unserem Hol- und Bringservice zu begeistern! Wir sorgen dafür, dass das beschädigte Auto zeitnahe abgeholt wird und bringen ein geeignetes Ersatzfahrzeug gleich mit. Dieser Service ist für Kunden der Zurich Standard“, erläutert Wolfgang Weinberger, Geschäftsleiter Mo’ Drive.



Dr. Richard Fabsits, Verantwortlicher für den Bereich Leistung bei Zurich, ergänzt: „Das Angebot von MO’ Drive passt ideal zu unseren Ansprüchen, die wir in der Schadenerledigung erwarten. Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass Reparaturen nachhaltig erfolgen und höchste Qualitätskriterien erfüllen.“