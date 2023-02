Sowohl der Kangoo als auch der Master sind etablierte Größen im Nutzfahrzeugprogramm des französischen Autoherstellers Renault. Nun wurde die 2. Generation der Elektroversion des Renault Kangoo präsentiert. In der Klasse bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht soll sich die batterieelektrische Version des neuen Renault Master am Markt behaupten, die mit einem Batterie-Upgrade an den Start geht. Wie es sich für einen französischen Autohersteller gehört, konnten beide Elektrofahrzeuge vor Ort bei einer Rundfahrt durch die französische Gemeinde Chantilly getestet werden. Mittelalterliche Dörfer, dichte Wälder und anspruchsvolle Straßen prägen das dortige Landschaftsbild. Bereits vor zehn Jahren erschien die 1. Generation des elektrischen Kangoo-Vans. Seitdem wurden laut Renault 70.000 Einheiten verkauft. Die neue Generation des Kangoo E-Tech Electric wird es in zwei Längenvarianten geben, die das gleiche Stauvolumen und die gleiche Zuladung bieten wie der konventionell motorisierte Van. Die Standard-Version (L1) hat bis zu 3,9 Kubikmeter Ladekapazität und 600 Kilogramm Nutzlast. Die zu einem späteren Zeitpunkt folgende Langversion (L2) kann in ihrem maximal 4,9 Kubikmeter umfassenden Stauraum bis zu 800 Kilogramm Ladegut transportieren. Für beide Karosserievarianten wird eine Anhängelast von 1.500 Kilogramm angegeben. Für den Antrieb sorgt ein Elektromotor mit 90 kW / 122 PS mit einem maximalen Drehmoment von 245 Nm. Der 45-kWh-Akku besteht aus acht Modulen. Standardmäßig wird mit einer Ladeleistung von 11 kW geladen. Beschleunigtes Laden wird mit dem 22-kW-Ladegerät möglich. Renault produziert den Kangoo Van E-Tech Electric am Standort Maubeuge, Elektromotor und Bordladegerät werden in Cleon gebaut. Im Hinblick auf den Produktionsstart des Elektrolieferwagens und seiner Schwestermodelle von Nissan und Mercedes-Benz investierte der Hersteller 450 Millionen Euro in die Fertigung.