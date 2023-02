Alle Fahrzeuge, die mit der neuesten Luftreinigungstechnik des Unternehmens ausgestattet sind, verfügen auch über den im Jahr 2020 bei Volvo als Weltneuheit eingeführten Sensor. Er misst die PM2,5-Konzentration im Innenraum und ermöglicht einen Abgleich mit den Außenwerten. Die PM2,5-Werte geben die Feinstaubbelastung in der Luft an und sind eine weit verbreitete Mess-Einheit für die Luftqualität. Insbesondere in städtischen Regionen wird der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Wert oftmals deutlich überschritten.



Volvo hält bis zu 95 Prozent aller PM2,5-Partikel aus dem Innenraum der Volvo 60er und 90er Modelle fern. Ein Filter auf Kunstfaserbasis und die Ionisierung im fortschrittlichen Luftreiniger verhindern ein Eindringen der meisten Partikel. Darüber hinaus kann der Luftfilter (Advanced Air Cleaner) auch mehr als 97 Prozent der in der Luft befindlichen Viren entfernen. Auch die bereits im Fahrzeug vorhandene Virenbelastung lässt sich damit um bis zu 95 Prozent senken. Die Ergebnisse aktueller Tests des unabhängigen österreichischen Forschungs- und Prüfinstituts OFI bestätigen die Effizienz des Filters und des Ionisators: Die Volvo Technik ist hochwirksam gegen in der Luft befindliche Viren.