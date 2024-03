Leistungsstarke Elektromotoren mit einer Gesamtbruttokapazität von 100 kWh sorgen für eine Reichweite von bis zu 625 Kilometern. Der Q6 e-tron bietet eine Systemleistung von 285 kW, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 210 km/h erreicht. Beim SQ6 e-tron darf man sich über 380 kW und eine höchste Geschwindigkeit von 230 km/h freuen. Wichtig: dank der 800-Volt-Technik und einer serienmäßigen maximalen DC-Ladeleistung von 270 kW sind mit dem Q6 e-tron kurze Ladestopps möglich. Von 10 auf 80 Prozent benötigt man rund 21 Minuten. Wenn einer sich gerade überlegt, wie oft man wohl eine 800 Volt Lademöglichkeit findet, sei folgendes gesagt: Sollte eine Ladesäule mit 400 Volt arbeiten, ist das sogenannte Bankladen möglich. Dabei wird die 800-Volt-Batterie automatisch in zwei Batterien mit gleicher Spannung geteilt, die sich dann parallel mit bis zu 135 kW aufladen lassen. Last but not least: Rekuperation spielt natürlich auch hier eine wesentliche Rolle – der Audi Q6 e-tron rekuperiert mit bis zu 220 kW. Geplante Markteinführung: Juli 2024.