Der Fahrzeugboden besteht aus Hochleistungs-Carbon und stammt von Lavoisier Composites, einem in Lyon ansässigen Start-up-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Teilen aus Verbundwerkstoff auf ökologischer Basis spezialisiert hat. Inspiriert von der mineralischen Ästhetik von Basaltorgeln, besteht der Boden aus einer Vielzahl von dreieckigen Elementen, in denen sich die Tiefe von Carbon und der Glanz von Silizium offenbaren. Diese exklusive Anfertigung wird komplett aus recycelten Materialien aus der Luftfahrt- und Photovoltaikindustrie hergestellt. Die Kopfstützen der Sitze entstehen bei der Erpro Group im 3D-Druck. Der französische Marktführer im 3D-Druck entwickelt hochmoderne Prototypen für die Automobil-, Luftfahrt-, Design- und Luxusbranche. Verwendet wurde Pebax® Rnew® von Arkema, ein Elastomer auf Biobasis, das teilweise aus Rizinussamen hergestellt wird. Die von Devialet entworfene und entwickelte maßgeschneiderte Akustikarchitektur garantiert beim Showcar und auch beim Serienfahrzeug eine Klangqualität der Spitzenklasse. Damit wird den Fahrgästen der Eindruck vermittelt, in einem Tonstudio zu reisen. Das System verstärkt die Motorengeräuschsimulation Alpine Drive Sound (ADS), um den Insassen in der Kabine die ganze Kraft eines sportlichen Klangerlebnisses zu bieten. Im Rahmen der bestehenden Partnerschaft mit Michelin wird das Serienmodell mit Reifen ausgerüstet, die in Zusammenarbeit mit Alpine entwickelt werden und ein einzigartiges Fahrerlebnis mit der A390 ermöglichen. Die Serienversion der A390 wird ab 2025 auf der Plattform AmpR Medium im Alpine Werk Dieppe Jean Rédélé gefertigt. Die drei Elektromotoren kommen aus der Megafactory in Cléon, die Batterien werden in Douai montiert.