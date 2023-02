Ebenfalls zum neuen hochwertigen Standard im CLA Coupé und CLA Shooting Brake gehören die Komfortsitze. Sie sind serienmäßig mit der Kombination aus Ledernachbildung ARTICO und dreidimensional geprägtem Stoff schwarz ausgestattet. Optional sind sie auch im trendigen Sagegrey erhältlich. Die Ausstattungsvariante Progressive bietet drei Interieurfarben: schwarz, macchiatobeige und sagegrey. In der AMG Line ist der Standard-Sitzbezug in Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT jetzt auch in Bahiabraun verfügbar. Insgesamt stehen in der AMG Line fünf Polsterfarben zur Wahl: schwarz, bahiabraun, sagegrey, titan grau pearl/schwarz und erstmals auch red pepper/schwarz.

Der Stoffbezug des Komfortsitzes besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien. Beim Bezug ARTICO/MICROCUT beträgt dieser Anteil 65 Prozent im Sitzspiegel und 85 Prozent in der Unterware. Der Einsatz von Recyclingmaterialien ist eine wichtige Maßnahme auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Bereits bis zum Ende dieses Jahrzehnts will Mercedes-Benz die CO2-Emissionen pro Pkw in der Neufahrzeugflotte über den gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu 2020 mindestens halbieren. Ab 2039 soll die Pkw- und Van-Neufahrzeugflotte über die gesamte Wertschöpfungskette bilanziell CO2-neutral sein.