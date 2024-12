Zum Sommer dieses Jahres habe man so viele Grenadier verkauft wie im gesamten Jahr 2023 zusammen, erklärte Calder. Man sei auf Kurs, noch bis Ende 2024 mehr als 20.000 Grenadier auf den Straßen zu haben. "Jetzt widmen wir uns dem Wiederhochlauf von Hambach Anfang Januar. Angesichts von signifikanten Wachstumszahlen in neuen Hauptmärkten, wie etwa Mexiko und China, und einer substanziellen Expansion in den USA, bin ich überzeugt, dass 2025 unser bisher bestes Jahr wird.“

Zudem bedankte sich die CEO bei den Kundinnen und Kunden für ihre Geduld. Man freue sich, wieder auf Kurs zu sein, und sei darauf erpicht, ihnen die Schlüssel für ihre Grenadier schnellstmöglich zu überreichen.

Das Werk von INEOS Automotive in Hambach fertigt den Grenadier Station Wagon, den Pick-Up mit Doppelkabine namens Quartermaster sowie ein Chassis-Cab vom Quartermaster. Die Modelle werden für Kunden auf fünf Kontinenten produziert.