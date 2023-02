Egal ob offen, oder (wie an kühleren Herbsttagen) doch lieber mit geschlossenem Dach, der Fahrspaß kommt auf jeden Fall nicht zu kurz: Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor mit TwinPower-Turbo-Technologie entfaltet 231 PS und ruft ein maximales Drehmoment von 320 Nm ab. Das in unserem Testwagen verbaute 8-Gang-Steptronic-Sport-Getriebe verspricht den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden, als Höchstgeschwindigkeit stehen 241 km/h auf dem Papier. Den Topspeed konnten wir bei unseren Testfahrten in Österreichs Ostregion natürlich nicht einmal annähernd erreichen, aber dennoch entspannt und manchmal auch rasant auf den Landstraßen und Autobahnen einige Kilometer abspulen.

Trotz MINI ist auf den beiden vorderen Plätzen genügend Raum für die Insassen gegeben, die zweite Reihe sollte allerdings dem Nachwuchs mit einer Körpergröße von unter 1,40 Metern vorbehalten bleiben. Ein Erwachsener kann sich zwar mit einigem Geschick nach hinten zwängen, Beinfreiheit bleibt dann allerdings Mangelware und für das Aussteigen sollte man dann doch noch einigermaßen gelenkig sein. Also ein Auto für zwei Erwachsene – mehr will das MINI Cabrio wahrscheinlich auch gar nicht sein. Die Sportausführung gibt sich neben der Motorisierung auch vom Fahrwerk her sportlich: Die straffe Federung geht mit leichten Bodenunebenheiten und Kanaldeckeln naturgemäß hart ins Gericht.

Trotz der 231 PS lässt sich der kleine Flitzer aber mit einem zeitgemäßen Spritverbrauch bewegen. Der Hersteller gibt 7,4 Liter/100 km gemäß WLTP an, in der Praxis waren es akzeptable 8,2 Liter. Auch die Ausstattung überzeugt: Komfort, Konnektivität und Fahrerassistenzsysteme bewegen sich am Puls der Zeit.