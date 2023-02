Der Renault Kangoo hat seinen festen Platz im Segment der kleinen Transporter. In der neuesten Modellversion stehen neben zwei 1,3-Liter-Benzinmotoren mit 100 und 130 PS auch drei 1,5-Liter-Dieselaggregate zwischen 75 und 115 PS zur Wahl. Als zusätzliche Variante kommt nun der Renault Kangoo Van E-Tech auf den Markt. Das Nullemissionsfahrzeug verfügt über einen beeindruckend durchzugsstarken E-Motor mit satten 90 kW und 245 Newtonmetern Drehmoment. Für ein Nutzfahrzeug ist der E-Kangoo damit überraschend spritzig. Die Probefahrt auf dem Test-Parcours macht jedenfalls Spaß, das Fahrverhalten lässt für dieses Segment keine Wünsche offen – sowohl was die Beschleunigung als auch das Kurvenverhalten betrifft. Darüber hinaus soll die neue 45 Kilowatt-Batterie für eine Reichweite für 300 Kilometer sorgen. Die Ladung des Akkus erfolgt mit bis zu 22kW Wechselstrom. Eine Schnellladung mit Gleichstrom ist mit bis zu 80 kW möglich. Die Nutzlast beträgt des 600 kg beim kurzen Radstand. In der Langversion sollen es sogar 800 kg sein.

Eine weitere Besonderheit ist der elektronische Rückspiegel. Damit kann der Fahrer trotz geschlossenem Laderaum auch das Verkehrsgeschehen hinter seinem Fahrzeug beobachten.

Sesam öffne Dich

Ein absolutes Highlight der neuen Kangoo-Serie ist die Möglichkeit, beifahrerseitig auf die B-Säule zu verzichten. Damit entsteht in Verbindung mit der hinteren Schiebetüre eine riesige seitliche Öffnung zum Laderaum. Zudem kann die gesamte Länge des Fahrzeuginnenraums für den Transport von Langgütern genutzt werden. Damit die Ladung dabei dem Fahrer nicht gefährlich wird, ist das Trenngitter teilbar und lässt sich nach vorne klappen – So sitzt der Lenker in einem gut geschützten Käfig. Auch maßgeschneiderte Fahrzeugeinrichtungen, beispielsweise von Bott oder Sortimo, sind bereits für die Kangoo-Version „Open Sesame“ verfügbar.

Fazit

Die hohe Reichweite und die flexiblen Lademöglichkeiten machen den Kangoo E-Tech nicht nur für städtische Zustelldienste, sondern für alle Branchen, insbesonder das Handwerk, interessant. Steuerlich profitieren Unternehmer vom Wegfall der NoVA beim Kauf, diversen Förderprogrammen für die E-Mobilität und dem Entfall der motorbezogenen Versicherungssteuer. Zudem sind die Stromkosten zur Betankung deutlich billiger, als Diesel oder Benzin.