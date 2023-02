Die Franzosen haben wieder Einzug in die obere Mittelklasse gehalten. Und das mit einem ordentlichen Lebenszeichen. Damit er auch mehreren Ansprüche gerecht wird, vereint der C5 X gleich drei Konzepte in einem. Er kombiniert die Eleganz einer Limousine, die Attraktivität eines SUV und die dynamischen Aspekte eines Station Wagon. Zu haben als reiner Benziner oder als Plug-in-Hybrid.



Karosserie/Innenraum



Auf den Punkt gebracht: Er gefällt. Allen voran schon aufgrund seiner Front mit dem allgegenwärtigen Doppelwinkel und auch der V-Form der Lichtsignatur. Macht einiges her. Genauso wie die Tatsache, dass er mit erhöhter Karosserie und Bodenfreiheit heranrollt. Was wiederum das Ein- und Aussteigen komfortabel über die Bühne gehen lässt. Und natürlich für eine höhere Sitzposition und damit einhergehend eine bessere Übersicht für den Fahrer sorgt. Rein vom designtechnischen und komfortablen Aspekt gibt es absolut nichts zu bekritteln. Ein Wohlfühlambiente der besonderen Art mit optischen und auch haptischen Leckerbissen, Personalisierung inbegriffen. Positiv: Neben dem HD-Display in der Mitte des Armaturenbretts stehen für einige Funktionen wie Sitzheizung oder Klimaanlage zusätzlich drei Drehregler parat. Er gefällt weiters durch seine puristischen Flächen bzw. das luftige Raumgefühl. Es ist ausreichend Platz vorhanden, man fühlt sich wohl und aufgehoben. Perfekt nicht nur für die täglichen Fahrten von A nach B, sondern ebenso für Langstrecken. Dafür wiederum sind natürlich die äußerst komfortablen Sitze verantwortlich. Genauso wie die umfangreiche Serienausstattung. Ein wirklich mehr als geeignetes Reisemobil. ★★★★



Motor/Getriebe



Wir waren mit der Plug-in-Version unterwegs. Es handelt sich hier übrigens um die Kombination aus einem PureTech-Benziner mit 180 PS sowie einem Elektroantrieb mit 81,2 kW Leistung und einer Batterie mit 12,4 kWh Kapazität. Entspricht einer Gesamtleistung von 225 PS. Die Gänge werden per ë-EAT8 verwaltet. Was bei ihm auffällt, ist die Tatsache, dass die Automatik – nicht wie bei so manchem Mitbewerb – selbst bei Kick-down den Motor nicht in schwindlige Höhen treibt, sondern umgehend in den richtigen Gang schaltet und somit natürlich auch Sprit spart. ★★★★



Fahrwerk/Bremsen



Auch hier die volle Punkteanzahl. Die Plug-in-Hybrid-Version erfreut nämlich durch ein Advanced-Comfort-Aktiv-Fahrwerk, dessen Federung sich den Straßenbedingungen anpasst. Durch die verschiedenen Fahrmodi kann ihre Effektivität unterschiedlich eingestellt werden. Das passt einfach und lässt die Insassen entspannt durch die Gegend reisen. ★★★★



Fazit



Wow! Ein mehr als gelungenes Fahrzeug, welches die optischen Eigenschaften, die Leistung und den Komfort zu einem perfekten Gesamtbild vereint. Der Erfolg sollte nicht auf sich warten lassen. Als Firmenfahrzeug absolut empfehlenswert.

