Zwar sind die Farben Grau bei Neuwagen in vielen Schattierungen wir immer beliebter - doch Weiß ist weiter auf dem Vormarsch und nicht nur eine gefragte Farbe für Firmenfahrzeuge, sondern auch für Privatfahrzeuge. Wie eine Auswertung des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA) ergab, kam zuletzt jeder dritte Neuwagen in Grau (oder Silber) auf die Straße, damit liegt diese Farbe seit dem Jahr 2000 mit nur zwei Unterbrechungen an der Spitze.

Platz zwei belegt Schwarz mit knapp einem Viertel der Wagen, wie der VDA mitteilte. Platz drei geht an weiße Autos. Damit stieg die Beliebtheit dieser Farbe bei den Pkw-Neuzulassungen von gerade einmal vier Prozent im Jahr 2000 auf derzeit 21 Prozent an.

Verloren hat die Farbe Blau: Vor 20 Jahren wählte noch jeder Vierte diese Farbe, heute sind es noch elf Prozent. Hinter Blau folgt Rot, alle anderen Farben wie Grün, Gelb oder Braun haben laut VDA eher "Seltenheitswert". Die Auswertung des VDA basiert auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Berücksichtigt sind demnach alle Pkw-Neuzulassungen in Deutschland bis November 2020.

Eine Axalta-Studie ("Globale Studie der beliebtesten Autofarben 2020") bestätigt, dass Weiß die am häufigsten gekaufte Autofarbe auf der ganzen Welt ist und bleibt. Dennoch steigt die Nachfrage der Verbraucher nach Autofarben mit einem individualisierten Look stetig. Der Einfluss von Grün auf die aktuellen Trends auf dem Fahrzeugmarkt hin zu einem ökozentrischen Ansatz zeigt sich sowohl in der blauen als auch der gelben Farbpalette. Dazu zählen auch der grün-blauer Farbton "Sea Glass" und nun auch die gelb-grüne Nuance "ElectroLight" - zugleich die Farbe des Jahres 2021 für Axalta.