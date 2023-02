Der BMW M8 in der Gran Coupé Ausführung ist eine mächtige, zugleich aber formschöne Erscheinung. Die 2.070 Kilogramm Eigengewicht verteilen sich auf eine Länge von 508 Zentimetern, der Radstand beträgt knapp über drei Meter. Aus der langgezogenen Motorhaube erhebt sich die Fahrgastzelle stromlinienförmig auf eine maximale Höhe von nur 141 Zentimeter, ehe sie in einer eleganten Kurve sanft nach hinten abfällt und in einen dezent angedeuteten Heckspoiler mündet. Dabei schwankt das Design leicht unentschlossen zwischen Understatement und Protz: Die geschwungene Form signalisiert sportliche Eleganz, die massigen Dimensionen des Fahrzeugs verleihen dem M8 Grand Coupé allerdings einen ziemlich mächtigen Auftritt. Dieser optische Eindruck bestätigt sich, sobald man den Boliden in die Tiefgarage manövrieren muss: Front- und Heckkameras sind dabei unverzichtbare Assistenzsysteme im Sinne der Werterhaltung: Immerhin schlägt das Testfahrzeug mit 252.646 Euro zu Buche, also gut 50.000 Euro pro Laufmeter.