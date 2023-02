Der neue Active Tourer der 2er-Serie ist das erste Modell von BMW mit der neuesten Ausführung des 7-Gang-Steptronic-Getriebes mit Doppelkupplung. Der Kraftschluss von der Kurbelwelle bis zum Rad ist damit ständig gegeben, die Schaltvorgänge sind butterweich – genau so soll es sein! Das Zusammenspiel mit dem elektrischen Antriebssystem funktioniert ebenfalls hervorragend. Selbst bei leergefahrenem Akku nutzt die elektronische Fahrzeugsteuerung die Batterie geschickt, um Bremsenergie rückzugewinnen und beim Anfahrmanöver wieder auf die Räder zu übertragen. Das Ergebnis ist ein sehr weiches und ruckfreies Anfahren und eine zügige Beschleunigung ab dem ersten Meter. Unser Testwagen hat zwar „nur“ 150 PS – diese fühlen sich dank des E-Boosters aber nach deutlich mehr an. Ein moderater Verbrauch von um die sechs Liter Benzin ist auch dann realistisch, wenn die Ladesäule nicht regelmäßig angezapft wird. Wer zu Hause oder am Arbeitsplatz eine elektrische Ladestation für seinen Plug-in-Hybrid einrichten kann, dürfte wohl noch deutliches Einsparungspotenzial beim Spritverbrauch heben.

Auf der Straße unterstützt der neue 230er seinen Piloten mit der größten bei BMW jemals im Kompaktsegment verfügbaren Auswahl an automatisierten Fahr- und Parkfunktionen. Dazu zählen eine serienmäßige Geschwindigkeitsregulierung mit Bremsfunktion, Frontkollisionswarnung, Parking Assistant einschließlich Rückfahrkamera und Rückfahrassistent. Der „Driving Assistent Professional“ mit Abstandsregeltempomat, automatischer Spurführung sowie Tempoanpassung bei Geschwindigkeitsbegrenzungen und automatischem Anfahren in der Kolonne kommt dabei dem vollautomatisierten Fahren schon sehr nahe. Im Stau und auf langen Autobahnstrecken ist das eine angenehme Unterstützung. Serienmäßige Voll-LED-Scheinwerfer sorgen auch in der Nacht für eine sehr gute Ausleuchtung der Straße.