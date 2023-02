Stichwort Elektromobilität, die bei Ford ja auch eine wesentliche Rolle spielt bzw. spielen wird. Ist sie wirklich der Weisheit letzter Schluss? Vor allem wenn man an die nach wie vor herrschende Ladeproblematik denkt. Die Infrastruktur ist nicht ausreichend vorhanden und das Laden an öffentlichen Stationen viel zu teuer.



Der Markt hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert und sehr schnell in Richtung E-Mobilität entwickelt. Ford wird hier weiterhin vorne mitspielen: Bis 2024 werden wir drei neue, rein elektrische Pkw- und vier neue Nutzfahrzeug-Modelle mit Elektroantrieb auf den Markt bringen. Bis 2030 werden wir alle Pkw rein elektrisch anbieten, bis 2035 die gesamte Palette in Europa. Was die Ladeinfrastruktur betrifft, so gibt es sicherlich noch Aufholbedarf, hier sehen wir aber auch laufend Verbesserungen und Weiterentwicklungen.



Wie entwickelt sich der Verkauf von elektrifizierten Modellen bei Ford und wie sieht diesbezüglich die Verteilung Privat- und Firmenkunden aus?



Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine genauere Verteilung in Kundengruppen nennen. Mit unserer erweiterten Palette an Pkw- und Nutzfahrzeugmodellen erwarten wir einen Jahresabsatz von mehr als 600.000 Elektrofahrzeugen in Europa im Jahr 2026 und haben das Ziel, im Jahr 2023 in Europa eine EBIT-Marge von sechs Prozent zu erzielen. Diese Beschleunigung der Transformation in Europa unterstützt unsere Absicht, bis 2026 weltweit mehr als zwei Millionen Elektrofahrzeuge zu verkaufen sowie eine bereinigte EBIT-Marge des Unternehmens von zehn Prozent zu erzielen.



Und wie macht sich der neue Ford E-Transit?



Der neue E-Transit hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Nachfrage ist enorm, er ist quasi vom Fleck weg die Nummer 1 im 2-Tonnen-Segment, hat von Beginn an die Konkurrenz hinter sich gelassen. Wir führen diesen Erfolg auf mehrere Faktoren zurück: Zum einen steigt seit der Einführung der NoVA - und auch wegen der Energiekrise - die Nachfrage nach E-Transportern, wir erhalten hier auch Anfragen von großen Flottenbetreibern. Zum anderen erfüllt der E-Transit mit seiner Reichweite von bis zu 317 km den Bedarf vieler (Klein-)Unternehmer und bietet mit der On-Bord-Steckdose - und den fast unbegrenzten Umbaumöglichkeiten - für wirklich jeden Anspruch die passende Lösung. Ein gutes Beispiel dafür ist z.B. die Firma Servoking, die einen E-Transit zu einem Kühltransporter umgebaut hat und damit innerhalb von vier Stunden 26 Stationen - nämlich Kindergärten - angefahren hat, um Essen auszuliefern. Das Ergebnis war absolut überzeugend und hat gezeigt, dass ein Zusatzgewicht von einer Tonne (Beladung und Kühlung) noch immer eine beeindruckende Reichweite von 217 km ermöglicht. Darüber hinaus ist das Fahrzeug prompt verfügbar. Das nächste elektrifizierte Highlight wird dann der E-Transit Custom sein, der eine vergleichbare Erfolgsstory schreiben wird.



Der neue Ford E-Transit Custom steht bei den Nutzfahrzeugen als nächstes vollelektrisches Modell auf dem Plan. Welche anderen Modelle sind schon fix?



Der vielseitige Personentransporter Tourneo Custom, gefolgt von der nächsten Generation des Transit Courier und Tourneo Courier. Pkw-seitig kommen wir mit zwei neuen, in Köln gebauten, Crossover-SUV auf den Markt und natürlich mit dem attraktiven Puma, den wir 2024 um eine rein elektrische Variante ergänzen werden.