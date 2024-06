Wird automatisiertes Fahren zur Realität, werden Fahrerinnen und Fahrer ihre Sitzposition in Phasen ohne Fahrverantwortung ändern können. Um diese im Crashfall bestmöglich zu schützen, auch wenn sie eine bequemere Sitzposition eingenommen haben, sind neue Airbag-Konzepte notwendig, die sich in der Wirkungstiefe an die jeweilige Sitzposition anpassen.

Ein solches hat das Unternehmen ZF Lifetec, Anbieter passiver Sicherheitssysteme für den Schutz von Fahrzeuginsassen, einer Pressemitteilung zufolge entwickelt. Der sogenannte „Dual Contour“-Airbag ist für die Beifahrerseite gedacht und kann, je nach Sitzposition, in zwei unterschiedlichen Größen aufgeblasen werden. In diesem Jahr soll er seine Applikationsreife erlangen.

Jetzt wird auch für die Fahrerseite ein solcher Dual-Contour-Airbag entwickelt, gab der Hersteller bekannt. Dieser soll für die nächste Generation teil- oder vollautomatisierter Fahrzeuge geeignet sein.