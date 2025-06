Neben Serviceleistungen und Beratung zur richtigen Wahl wurden auch die Vorteile des Kaufs beim Fachhändler thematisiert. Stephanie Ernst: „Wer beim Händler kauft, ist auf der sicheren Seite, was Beratung, Qualität, Transparenz und auch allfällige Garantieansprüche betrifft. Da kann man beim Kauf von privat schon mal durch die Finger schauen.“

Das bestätigt auch der Wiener Rechtsanwalt Martin Prunbauer: „Der Erwerb eines KFZ beim Händler hat erhebliche Vorteile. Beim Kauf von Privaten kann und wird in der Regel die Gewährleistung sehr weit oder gänzlich ausgeschlossen. Wenn Mängel auftreten, hat der Konsument beim Händler den Vorteil, dass er jedenfalls nach Gewährleistungsregeln zu haften hat. Hinzu kommt, dass ein Händler bei einem in den ersten 12 Monaten auftretenden Mangel beweisen muss, dass dieser nicht schon beim Verkauf vorhanden war. Und schließlich hat der Händler in aller Regel auch die Kompetenz, Mängel selbst zu beheben und wird sich mit Blick auf seinen guten Ruf wohl auch nach Kräften bemühen.“

Wo Misstrauen angemessen ist

Beim Kauf von privat oder irgendwo im Internet kann der Schaden auch weit über kleine Mängel hinausgehen, wie die Betrugsexperten des Bundeskriminalamts aus Hunderten Fällen wissen. „Bei Autokauf online oder über Kleinanzeigen ist besondere Vorsicht geboten. Seien Sie misstrauisch bei auffällig günstigen Angeboten (Schnäppchen), Zahlungsaufforderungen im Voraus oder wenn das Fahrzeug nicht besichtigt werden kann“, erklärt Reinhard Nosofsky, Leiter des Büros für Betrugsermittlungen: „Ein Angebot, das zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meist auch nicht.“

Der sicherste Weg ist und bleibt der Fachhandel, betont Obfrau Ernst: „Unsere Teams sind technisch bestens geschult, rechtlich und steuerlich auf aktuellem Stand und können im Fall komplexerer Fragen auch rasch Antworten einholen. Bei uns sind die Kunden also garantiert richtig.“