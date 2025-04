Das Beach & Surf Fest feiert den Saisonauftakt am Neusiedlersee. Vom Mittwoch, dem 30. April bis zum Sonntag, 4. Mai 2025 ist das Strandbad in Neusiedl am See Treffpunkt für Familien, Party-Gänger und natürlich für Liebhaber des Surf-, Kite- und Wingfoilsports.

Erstmals 2025 ist Kia Partner des Events am See. Der koreanische Autohersteller möchte mit diversen Partnerschaften die Brücke zu Wassersportarten wie etwa Kiten und Surfen schlagen. Kia kooperiert zum Beispiel mit „The Ocean Clean Up“, das Plastikmüll in den Weltmeeren den Kampf ansagen möchte oder mit Surfboardherstellern wie Polyola, die ihre Boards aus rezykliertem Plastikmüll produzieren.

