Zum 15. Mal : Ein voller Erfolg: So war der Autotesttag in Teesdorf

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Der 15. Autotesttag der WEKA Industriemedien GmbH bot eine breite Auswahl an Fahrzeugmodellen für Testfahrten unter realen Bedingungen. Zahlreiche Branchenneuheiten wie Leapmotor und der Renault R4 E-Tech Electric standen erstmals in Österreich bereit. Begleitet wurde das Event im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Teesdorf von Fachgesprächen, Präsentationen und Lösungen rund ums moderne Fuhrparkmanagement.