Auch wenn das Wetter sich nicht ganz an die sommerlichen Vorgaben hielt, kamen viele Gäste zum traditionsreichen touristischen Event. Dresscode war grün, auch die Farbe der Hoffnung, und nach der Pandemie waren den vielen grün gekleideten Gästen Erleichterung und Freude anzumerken. Stehen die Zeichen doch jetzt wieder auf Normalität und das vielfältige Urlaubsangebot der Fremdenverkehrsverbände stößt auf großes Kundeninteresse, wie an diesem Abend mehrfach betont wurde. Corps Touristique Austria Generalsekretär Dipl.Ökon. Simion Giurca führte launig durch den Abend und stellte die Mitglieder des Corps Touristique Austria vor, die schließlich ihr Urlaubland charmant und kompetent präsentierten. Ein Höhepunkt des Abends war sicher das Get-together-Quiz, hatten die Vertreter der Mitgliedsländer doch eine Reihe attraktiver Preise zur Verfügung gestellt. Simion Giurca bedankte sich auch bei Mister Summerstage Ossi Schellmann für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit und alle genossen das feine Buffet und nützten das abendliche Networking in der netten Location am Wiener Donaukanal.