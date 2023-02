„E-Fahrzeuge gewinnen zunehmend an Bedeutung, denn sie verursachen keine Emissionen durch fossile Treibstoffe und die Auflade-Infrastruktur ist im urbanen Bereich bereits auf einem guten Niveau. Zudem ermöglichen sie eine Kostenersparnis, da sie vorsteuerabzugsberechtigt sind und der Verbrauch und die Servicekosten geringer sind“, so der Geschäftsführer der WISAG Sicherheit & Service, Michael Maurer. „Die WISAG ist ein Pionier im Bereich des Green FM. Daher ist es für uns selbstverständlich, im Sinne der Umwelt und nachfolgender Generationen den Verbrauch an fossiler Energie möglichst zu reduzieren. Die E-Mobility-Flotte in der WISAG Sicherheit & Service ist ein erster Schritt, aus dem wir Erkenntnisse für die künftige Ausrichtung unserer Logistik und unseres Fuhrparkmanagements ableiten.“