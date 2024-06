Startschuss für den neuen Volvo EX90: Im US-Werk Charleston liefen jetzt die ersten Exemplare des vollelektrischen Premium-SUV vom Band. Laut Volvo wurde dabei auf eine eigens entwickelte Technik- und Fahrzeugarchitektur zurückgegriffen. Dank Core Computing, zahlreicher Sensoren und Sicherheitssysteme soll es sich um den sichersten Volvo aller Zeiten handeln. In der zweiten Jahreshälfte 2024 kann die Kundschaft das Elektroauto des schwedischen Herstellers selbst in Augenschein nehmen.

Beim ersten produzierten Volvo EX90 handelt es sich um ein in der Farbe „Denim Blue“ lackiertes Fahrzeug. „Der Volvo EX90 markiert den Beginn einer neuen Ära – einer Ära der Sicherheit, Nachhaltigkeit und menschenzentrierten Technik“, sagt Jim Rowan, CEO und Präsident von Volvo Cars. „Die Produktion des Volvo EX90 in den USA spiegelt unser langfristiges Engagement für unsere Mitarbeitenden in South Carolina und den US-Markt wider.“