Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gab den Startschuss für dieses Programm: Die Leitstelle ist der Dreh‐ und Angelpunkt der österreichischen Elektromobilität. Sie bereitet Wissen auf, analysiert den raschen Hochlauf auf Österreichs Straßen und leitet daraus mit verschiedenen Stakeholdern Maßnahmen und Instrumente ab. Sie bringt alle ins Boot, um die Mobilitätswende in die richtige Richtung zu steuern.". Angesiedelt ist die Leitstelle für Elektromobilität bei AustriaTech – einer 100%igen Tochter des Bundes –, um eine koordinierte Umsetzung der Maßnahmen speziell für den Hochlauf sicherzustellen. „Wir freuen uns, diese verantwortungsvolle und wichtige Rolle wahrnehmen zu dürfen. Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Kompetenzen und unser Netzwerk im Bereich E-Mobilität laufend ausgebaut und das Bundesministerium bei der Erarbeitung von Maßnahmen und Richtlinien unterstützt. Mit der Leitstelle wollen wir einen weiteren Beitrag dazu leisten, die Mobilitätswende voranzutreiben." erklärt Martin Russ, AustriaTech‐Geschäftsführer.



Konkret wird Österreichs Leitstelle für Elektromobilität als Schnittstelle für alle Stakeholder:innen im Bereich E‐Mobilität zur Verfügung stehen und gerade zu Beginn auf den raschen und effizienten Ausbau der Ladeinfrastruktur fokussieren. Langfristig zielt die Leitstelle darauf ab, nicht nur die Antriebswende, sondern auch die Mobilitätswende gezielt zu unterstützen, um die zentralen Maßnahmen des Mobilitätsmasterplans 2030 für Österreich voranzutreiben.



Bis 2025 wird das Serviceangebot für öffentliche Hand und E‐Mobilitäts‐Stakeholder weiter ausgebaut und speziell Instrumente für gemeinsame Planungsstandards sowie für ein gezieltes Wirkungsmonitoring erarbeitet. Darüber hinaus werden weitere Aspekte, wie regionale und saisonale Anforderungen oder die Verschneidung mit Sharing‐, ÖV‐Angeboten und der aktiven Mobilität laufend in den Aufgabenkatalog der Leitstelle aufgenommen.



