Viele Unternehmen stellen ihren Fuhrpark auf E-Fahrzeuge um. Hier gibt es einige Dinge zu klären. Zum Beispiel, wo der Mitarbeiter laden kann. Ob nur am Firmenstandort oder auch an öffentlichen Ladepunkten und privat. Für Firmenwagennutzer stehen hier unterschiedliche Möglichkeiten parat.

Das startet bei einfachen Lösungen, wie dem Automated Charge Report von der privaten Wallbox zu Hause. So wird dem Firmenwagenfahrer monatlich ein automatischer Bericht mit allen abrechnungsrelevanten Daten an die gewünschte E-Mail Adresse geschickt. Diese Daten können ganz einfach an die Lohnverrechnung zur Abrechnung weitergeleitet werden.

Will man als Unternehmer die Verbrenner- mit der Elektroflotte kombinieren und den Dienstnehmern auch Dienstleistungen wie Carwash bieten, kommen Partner mit ihren Flottenkarten ins Spiel. Auch das ist natürlich möglich.

Systemoffenheit ermögliche viele integrierte Backend-Softwarelösungen

Stefan Richter: „Sind umfassendere Backendlösungen gewünscht, arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die sich auf diese Anwendungsfälle spezialisiert haben. Ein solcher Charge Point Operator als Betreiber der Ladepunkte verwaltet die einzelnen Ladevorgänge der Mitarbeiter und leitet sie an die Verrechnung weiter.“

Zusammengefasst kann man sagen: „Wir fokussieren uns auf das Wallbox-Ökosystem rund um Hardware, Software und Services. Die Installation und der Betrieb erfolgt durch unsere Partner und Kunden. Die bewusste Systemoffenheit des KEBA Systems ermöglicht eine große Anzahl an integrierten Backend-Softwarelösungen. Mit den KEBA 'eMobility Solutions' setzen wir auf eigens für unser Ökosystem entwickelte Software-Lösungen. Die KEBA App und das KEBA eMobility Portal erleichtern die Organisation und Verwaltung der installierten Wallboxen am Standort.

Für Hotels und Unternehmen bietet die KEBA eMobility Solution für Hotels und Companies ein einfaches und unkompliziertes Reporting, was eine einfache Abrechnung ermöglicht. Wenn also zum Beispiel in einem Hotel ein Gast auscheckt, werden die Ladevorgänge während des Aufenthaltes in einem Report zusammengefasst, der über die Zimmerrechnung abgerechnet wird.“