Hertz präsentiert sich nach dreijähriger Pause wieder auf der ITB Berlin mit neuen Services und Flottenlösungen für Privat- und Geschäftskunden. Im Fokus steht dabei der Wandel hin zur Elektromobilität.

Die ITB 2023 findet vom 7. bis 9. März auf dem Berliner Messegelände statt. Anders als in den Vorjahren ist die weltgrößte Tourismusmesse nur für Fachbesucher geöffnet. Am Hertz-Stand (#304) in Halle 9 werden Unternehmensvertreter aus zahlreichen Ländern anwesend sein, darunter Deutschland, Österreich, Großbritannien, Malta, Schweden, die USA, Jordanien, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika.

„Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in der Autovermietung steigt zunehmend und als Antwort auf eine sich verändernde Mobilitätslandschaft bauen wir eine diversifiziertere Flotte für unsere Kunden auf, insbesondere mit Elektrofahrzeugen. EVs bieten nicht nur ein erstklassiges Fahrerlebnis, sondern auch attraktive wirtschaftliche Vorteile und die Möglichkeit, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren“, sagt Jan-Peter Ellerbrock, Geschäftsführer von Hertz Deutschland.

Hertz bietet eine Auswahl an vollelektrischen Fahrzeugmodellen an. Dazu gehören Fahrzeuge der Marken DS, FIAT, Hyundai, Kia, Peugeot, Polestar, Renault, Smart, Tesla und Volkswagen, die Hertz für die Kurz- und Langzeitmiete sowie im Rahmen von Flottenlösungen einsetzt.

Das Unternehmen hat für seine Kunden eine komfortable Ladelösung. Mit einem mitgelieferten Token kann jedes Elektrofahrzeug von Hertz an über 300.000 Ladestationen von Shell Recharge in Europa aufgeladen werden. Die Abrechnung erfolgt transparent nach Rückgabe des Fahrzeugs.

Hertz investiert auch in die eigene Ladeinfrastruktur. In Europa wurden bereits 550 Ladestationen installiert, weitere 300 sind bis Ende 2023 geplant.