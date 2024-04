Allen voran in Hotels & Restaurants. Was liegt da also näher, als genau an so einem Ort des Geschehens eine Ladeinfrastruktur für die Gäste zu installieren. So haben die führende heimische Hotelgruppe - VERKEHRSBUERO HOSPITALITY – sowie Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa – VERBUND – eine Standortpartnerschaft für E-Mobilitäts-Ladeinfrastruktur für Tourismusunternehmen besiegelt.