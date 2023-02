Im Zeitalter der Streaming-Dienste zählt längst nicht mehr nur der Besitz – vielmehr gehören Flexibilität, Sicherheit und Kostentransparenz zu den zentralen Kundenanforderungen. Dieser Trend ist auch in der Automobilbranche deutlich spürbar: Das Abo-Modell für Fahrzeuge gewinnt an Mobilitätskonzept an Bedeutung. Wie eine Prognose des CAR-Instituts zeigt, wird die Nachfrage sogar noch steigen. Bis 2030 werden rund 40 Prozent des Autoabsatzes in Form von Abos erfolgen, schätzen die Experten. Dies entspreche über eine Million abgeschlossener Abo-Verträge pro Jahr.



Auf diese Weise würde das Abo-Modell zum größten Erfolgsgaranten der gesamten Automobilbranche. Die Faaren Group, Provider von Auto-Abo-Software und Betreiber des ersten Auto-Abo-Marktplatzes in Deutschland, veröffentlichte zum Jahresende Studienergebnisse und Trends. Mit dem aktuellen Fachreport legt das Unternehmen repräsentative Zahlen, Daten und Fakten vor; die Analyse basiert auf einer Stichprobe mit 1.000 Buchungen.