Wir können sehen, dass es bestimmte Märkte gibt, die den Druck nicht so stark spüren wie andere. Ein Land hat seine Dieselzulassungen sogar erhöht, wobei wir uns in den Osten Europas begeben müssen, um dieses zu finden. Betrachtet man erneut die Pkw-Zulassungen (Jan - Okt 2021 vs. 2019), diesmal für alle kommerziellen Marktsegmente, so ist es die Ukraine, die sich dem Trend widersetzen konnte und ihre Zulassungen bisher um 13 Prozent auf etwas mehr als 10.000 erhöht hat.

Estland ist mit einem Verlust von 0,1 Prozent für Diesel leicht negativ. In den anderen Ländern, in denen insgesamt mehr Fahrzeuge zugelassen werden, sind die Rückgänge zwar größer, aber dennoch nicht so stark wie in den meisten westlichen Ländern. Ungarn ist um 11 Prozent zurückgegangen, Bosnien um 23 Prozent, die Tschechische Republik um 25 Prozent und sowohl die Slowakei als auch Polen sind um 29 Prozent geschrumpft. Man darf gespannt sein, wie sich dies auf den Gebrauchtwagenmarkt auswirken wird, sobald wir wieder ein fast normales Zulassungsvolumen für Neuwagen haben. Wenn man dann noch die Anreize für Elektroautos und die Nachteile für Verbrennungsmotoren in immer mehr Ländern hinzunimmt, wird der Druck auf den Diesel immer größer.