Die Kunden der B2B-Plattform "Alzura Tyre24" in Österreich entschieden sich mit dem vorwiegenden Kauf von Winterreifen der Marken Semperit, Hankook und Nexen bevorzugt für Markenqualität. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung von Alzura Tyre24, in der das Bestellverhalten im Bezug auf Winterreifen im Zeitraum vom 1. September bis 30. November 2021 analysiert wurde. Zu den am häufigsten nachgefragten Reifengrößen auf der Plattform zählten in den ersten Monaten der Wintersaison unter anderem die Größen 205/55 R16, 195/65 R15 und 205/60 R16. Die Analyse der verkauften Pkw-Reifen ergab zudem, dass Ganzjahresreifen im Vergleich zu Winterreifen in der bisherigen Saison etwa gleich nachgefragt wurden wie in der letzten Saison. Der Anteil an Ganzjahresreifen lag im Auswertungszeitraum bei 6,64 Prozent.

Generell ist Alzura Tyre24 mit dem Verkauf von Winterreifen in der bisherigen Saison in Österreich sehr zufrieden. Ein Plus von acht Prozent konnte bei der Anzahl der verkauften Winterreifen im Auswertungszeitraum im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Auf der B2B-Plattform wird in den Segmenten Reifen, Felgen, Kfz-Ersatzteile und Zubehör ein Abbild des automobilen Aftermarkets geschaffen. Als eine der führenden Plattformen im B2B-Teilehandel koppelt Alzura Tyre24 2.000 Lieferanten mit 40.000 potenziellen Käufern in neun europäischen Ländern und vermittelt so jährlich ein Handelsvolumen von rund ein Milliarden Euro. Aktuell werden auf Alzura Tyre24 490.000 unterschiedliche Reifen mit einem Gesamtwert von 8,5 Milliarden Euro angeboten.

Alzura Tyre24-Pkw-Reifen Österreich (Zahlen für den Zeitraum 01.09.2021– 30.11.2021)