Der Trend zur Nutzung gebrauchter Flottenfahrzeuge ist unübersehbar. 86 Prozent der Befragten setzen bereits auf Gebrauchtfahrzeuge oder planen, diese in den nächsten drei Jahren anzuschaffen.

„Hier zeigt sich, dass der Gebrauchtwagen in den Flotten angekommen ist, und das nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und über alle Unternehmensgrößen hinweg“, so Bilik.