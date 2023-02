Der Neue ging im Gegensatz zum Vorgänger sowohl in die Länge als auch Breite. Aber: in der Höhe wurde er gestutzt. Hat den enormen Vorteil, dass man jetzt Parkhäuser nicht mehr meiden muss. Selbst ausprobiert, absolut problemlos zu „verstauen“. Bis zu sieben Einzelsitze finden ihren Platz und können individuell konfiguriert werden. Das modulare Sitzkonzept und das bestromte Schienensystem sorgen dafür, dass für jeden Einsatzzweck die ideale Bestuhlung möglich ist. Neu und praktisch ist weiters der Multifunktionstisch, der auf dem Schienensystem integriert und somit verschiebbar ist. Er kann entweder als Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz oder als ausklappbarer Tisch samt Getränkehaltern bis in die dritte Sitzreihe genutzt werden. Komfort und Nutzen gehen hier perfekt Hand in Hand. Der Zugang zur zweiten und dritten Sitzreihe erfolgt im Übrigen über zwei serienmäßige seitliche Schiebetüren. Zum komplett neu gestalteten Interieur zählt eine ergonomisch gestaltete und vernetzte Displaylandschaft. Geblieben ist das VW-typische Infotainment-System mit wenigen Tasten und den berührungsempfindlichen Bedienflächen, die mit wirklich viel Feingefühl bedient werden möchten.

★★★