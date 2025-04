Es bringt einfach Abwechslung in das Autofahrerleben, nachdem hier nicht alles so bitterernst genommen wird. Dafür aber Wert auf eine hohe Materialanmutung sowie eine wirklich gute Verarbeitung gelegt worden ist. Genauso wie auf die Sicherheit – per 10,25 Zoll großem Head Up Display hat man die wichtigsten Infos stets bestens im Blick und die Augen somit auf die Straße gerichtet. Ein weiterer Pluspunkt ist das Platzangebot vorne und hinten, der Kofferraum könnte ein wenig mehr Volumen vertragen. Alles in allem aber ein absolutes Wohlfühlauto. ★★★★