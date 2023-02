Das Schöne daran: Es gibt keine Diskussionen, meist kann man sich die gewünschten Eigenschaften bestellen und eigentlich auch auf das Aussehen einen gewissen Einfluss nehmen. Als perfekt dafür geeignet hat sich der Škoda Karoq herausgestellt. Noch dazu in der Topversion Sportline.



Karosserie/Innenraum



Ja, er wurde einem Update unterzogen. Wobei dieses vom optischen Standpunkt her sehr dezent vonstatten gegangen ist. Was seinem Auftritt allerdings absolut keinen Abbruch tut, der breitere Kühlergrill oder die schmäleren Scheinwerfer lassen ihn mit einem moderneren Gesicht anrollen. Das Wesentliche spielt sich klarerweise sowieso im Inneren ab, schließlich verbringen die meisten von uns sehr viel Zeit eben dort. Und da gefallen unter anderem die digitalen Anzeigen des Virtual Cockpits, analog war gestern. Ansonsten dominiert die Farbe Schwarz, ganz dem sportlichen Anspruch entsprechend. Dazu gesellen sich Designelemente in Klavierlack Optik, im Karbon Look und natürlich aus Edelstahl. Ein ausgesprochen tolles Ambiente inklusive komfortabler Sportsitze, die Langstrecken bravourös meistern. Und zwecks guter Überschaubarkeit bietet die Sportline ein Kombiinstrument im Format von 10,25 Zoll. Ganz zu schweigen von den weiteren serienmäßigen Highlights. Wo eine Rückfahrkamera genauso dazuzählt wie ein Frontradar Assistent, eine Telefonbox oder sogar ein Navisystem. Das kann man so stehen lassen. ★★★★



Motor/Getriebe



Als Antrieb diente uns der 2.0 TSI mit 190 PS in Kombination mit einem 7-Gang-DSG. Komplettiert durch einen serienmäßigen Allradantrieb. Der Gesamtoutput war durchwegs zufriedenstellend. Da ist schon ausreichend Kraft dahinter. Einzig beim Kickdown auf der Autobahn ringt er in den ersten Sekunden nach Power, die stellt sich allerdings raschest ein. Gesamt gesehen sind das Aggregat und die Automatik sehr gut aufeinander abgestimmt. Einzig der Verbrauch pendelte sich nicht unter 8,0 Litern / km ein. ★★★



Fahrwerk/Bremsen



Der Karoq erwies sich als ein sehr gut abgestimmtes SUV, wendig, handlich und mit einer ausgezeichneten Straßenlage. Das wiederum sorgt für ein komfortables Vorwärtskommen. Straßenunebenheiten werden galant weggefiltert. ★★★★



Fazit



Škodas per se sind immer wieder gern gesehene Fahrzeuge im Fuhrpark, der Karoq macht da keine Ausnahme. Ab 29.280 Euro ist man mit dabei – und selbst da kann sich die serienmäßige Ausstattung bereits mehr als sehen lassen. Ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, verpackt in einem coolen Outfit.

Gesamtbewertung: ★★★★

