Denn was ihn vor allem auszeichnet, ist der sparsame Umgang mit dem Sprit. Mit rund 4,6 Liter/100 km fanden wir unser Auslangen – und das bei nicht allzu verbrauchsschonender Fahrweise. Das macht Freude, wie das Fahrverhalten generell. Zwar wird er beim Beschleunigen mitunter etwas lauter, die Fahrleistung entschädigt allerdings für so manches. Die Systemleistung liegt übrigens bei 143 PS – dafür sorgen ein 4-Zylinder Benziner mit 94 PS sowie zwei Elektromotoren mit 20 bzw. 49 PS. Verwaltet werden die Schaltvorgänge von einem Multi-Mode-Getriebe. Innerstädtisch ist man oft rein elektrisch unterwegs, die Reichweite soll bei 80 km liegen. Durch eine wirklich gute Rekuperation ist die Batterie meist halbvoll, das macht Sinn. Rein optisch hat dem Clio der aktuell fünften Generation das Facelift gutgetan, vor allem die Front profitiert von gelungenen Eingriffen. Was er immer noch hat, sind die versteckten Türgriffe hinten. Das sorgt zu Beginn bei manchen für den Irrglauben, man steht hier vor einem Dreitürer. Aber ein witziges Detail am Rande. Ansonsten gefällt, was hier vor einem steht. Vor allem das Innenleben, welches zwecks guter Übersichtlichkeit nach wie vor über Hebel, Dreher und Tasten am Armaturenbrett verfügt. Aber auch die Bedienfunktion des Touchscreens ist einleuchtend gestaltet, es bedarf keines komplizierten Einschulungsprozedere, um sich hier schnell zurecht zu finden. Für ausreichend Platz ist ebenfalls gesorgt, sowohl für die Insassen als auch den diversen Krimskrams im Schlepptau. Und die serienmäßige Ausstattung tut ihr Übriges, um sich im Clio so richtig wohlzufühlen.