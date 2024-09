Der hohe Aufbau, das Heck in Coupémanier sowie die eher bullige Optik verhelfen ihm zu einem eindrucksvollen Auftritt. Am grundlegenden Erscheinungsbild wurde nicht allzu viel verändert, unter anderem bekam die Front einen neuen Kühlergrill verpasst. Völlig ausreichend für den Frühjahrsputz. Viel wichtiger für den täglichen Einsatz ist schließlich das Innere des Boliden. Welches Auge und Haptik durchaus zufrieden stellt. Mittelpunkt ist dabei der gut platzierte Touchscreen, sein Bediensystem ist durchwegs logisch aufgebaut. Wünschenswert wären dennoch praktische Schnellwahltasten für die am häufigsten gebrauchten Funktionen oder auch ein Drehregler für die Lautstärke. Die geübten Renault Fahrer wissen allerdings, dass man dies relativ leicht rechts hinter dem Lenkrad erledigen kann. Genauso wie die Senderwahl. Also alles eine Frage der Orientierung. Was mehr als positiv hervorzuheben ist, ist die überkomplette Serienausstattung. Von Beginn weg sind beispielsweise ein Navi, eine Klimaautomatik, eine Rückfahrkamera, ein adaptiver Tempomat und einiges mehr mit an Bord. Das ist schon ein absoluter Pluspunkt. Genauso wie die überaus komfortablen Sitze mit ausreichend Seitenhalt, das Raumangebot und die hohe Sitzposition.