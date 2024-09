Vor allem natürlich aufgrund seines überaus sympathischen Auftritts. Aber auch, was die Fahrleistung, den Komfort und das generelle Fahrgefühl betrifft. Übrigens: 2022 war der Peugeot e-208 das meistverkaufte Elektrofahrzeug im Kleinwagensegment! Nun bekam die 208er Palette ein umfassendes Upgrade inklusive einer neuen Frontpartie mit einem eindrucksvollen Kühlergrill. Im Inneren erstaunt er durch sein großzügiges Raumangebot. Überzeugend sind weiters die Materialanmutung plus das moderne Design der einzelnen Elemente. Zentrales Bordelement ist der zehn Zoll große Touchscreen – praktisch sind die Schnellwahltasten für einige Menüpunkte. Somit findet man Klima & Co auf Anhieb, ohne abgelenkt zu sein. Cool ist das digitale Display in 3D-Optik – serienmäßig in der von uns gefahrenen GT- Ausstattung. Die im Übrigen ausschließlich mit dem stärkeren 156 PS Antrieb angeboten wird, da geht die Post wirklich ab. Das verleitet bisweilen zu einer forscheren Fahrweise, dennoch hielt er sich beim Verbrauch zurück. Die Sitze sind komfortabel mit ausreichend Seitenhalt, der Federungskomfort passt und die serienmäßige Ausstattung tut ihr übriges, um den positiven Gesamteindruck abzurunden.