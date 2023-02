Also egal, aus welchem Blickwinkel man ihn genauer unter die Lupe nimmt, er wirkt immer. Eine perfekte Kombi aus Eleganz und Sportlichkeit inklusive muskulösem Heck und eindrucksvoller Front. Apropos: Dem 308 wurde die Ehre zuteil, als erstes Modell der Marke mit dem neuen Logo versehen zu werden. Ins Auge sticht weiters die schmale Lichtsignatur. Genauer die Tagfahrlichter in Form beleuchteter „Säbelzähne“. Steht ihm hervorragend. Das Interieur sorgt für ein weiteres Highlight – ein sofortiges Wohlgefühl stellt sich ein. Gut ausgewählte Materialien sorgen mit clever platzierten stilistischen Elementen für ein optisches und haptisches Erlebnis. In der neuen Mittelkonsole wurden fünf Kontrollelemente unter einem Bogen gruppiert. So sind die wichtigsten Funktionen wie Heizung, Navigation, Telefon oder auch Medien auf den ersten Blick ersichtlich und können mit berührungsempfindlichen Tasten – den i-Toggles – bedient werden, per Touchscreen ist das natürlich ebenso möglich. Eine tolle Kombination, weil auch individuell konfigurierbar. Das kompakte sportliche Lenkrad – ebenfalls mit den Steuerungselementen für die wichtigsten Funktionen ausgestattet – liegt perfekt in der Hand und das wohltuende sanfte Ploppen des Blinkers erfreut tatsächlich immer wieder aufs Neue. Es sind die Kleinigkeiten, die zu einem perfekten Gesamtbild führen.

★★★★