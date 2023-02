Aufregend, schnörkellos, sportlich – so stellt man sich einen kompakten Begleiter vor. Der Ein- und Ausstieg gestaltet sich trotz seiner sportlichen Gene recht komfortabel. Selbst für die älteren Herrschaften unter uns, mit zwei Krücken im Schlepptau. Das Innere gefällt durch eine gute Überschaubarkeit, ausreichend Ablagemöglichkeiten und in unserem Fall vor allem durch den dunklen Dachhimmel. Ebenfalls gelungen ist die Bedienbarkeit der Einheiten. Einerseits über den obligaten Touchscreen, der absolut selbsterklärend durch das Menü führt. Um rascher zur Temperatureinstellung, Sitz- oder Lenkradheizung zu gelangen, wurden andererseits die Tasten für diese oft verwendeten Features unterhalb des Bildschirms angeordnet. Also schnell zu finden, ohne allzu sehr abgelenkt zu sein. Das gilt ebenso für die Lenkradbedienung, über die sich beispielsweise der Tempomat aktivieren lässt. Erwähnenswert weiters, weil für Vielfahrer wichtig, sind die recht komfortablen Sitze. Nach rund 600 km fast am Stück stieg man beschwerdefrei wieder aus. Auch keine Selbstverständlichkeit.

★★★★