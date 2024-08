Innerstädtisch ist man vor allem im elektrischen Modus unterwegs, Überland klarerweise nicht. Da steigt dann auch ein wenig der Durst des X-Trail. Nichtsdestotrotz muss mehr als lobend erwähnt werden, dass er eine wirklich tolle realistische Reichweite von über 600 km bietet.

Und: Im Gegensatz zu den meisten Plug-In-Hybriden heult er beim Beschleunigen nicht unangenehm auf.

Komfortabler Sitz auch nach hunderten Kilometern

Im Inneren sorgt er durch seine logisch angeordneten Bedienelemente für sofortiges Verstehen ebendieser. Hinsichtlich Assistenz und Konnektivität ist alles mit an Bord, was Nissan so zu bieten hat. Optik und Haptik können als absolut gelungen bezeichnet werden, wobei der praktische Aspekt mit unzähligen durchdachten Ablagemöglichkeiten ebenfalls große Beachtung seitens der Designer erhalten hat.

Ein großes Lob verdienen sich die außerordentlich komfortablen Sitze, die auch nach hunderten Kilometern am Stück für eine gute Sitzqualität gesorgt haben. Alles in allem bietet er vor allem Vielfahrern, die Wert auf ausreichend Platz und natürlich Komfort legen, eine überlegenswerte Alternative zum Mitbewerb.

Nissan X-Trail: Bewertung