Und da konnten wir feststellen, dass der neue Mazda CX-60 die Idealbesetzung in dieser Kategorie ist. Nach wirklich hunderten Kilometern am Stück gab es weder körperliche Beschwerden noch Ermüdungserscheinungen. Der Komfort ist hervorragend und das Erscheinungsbild per se steht sowieso außer Frage.