Über seinen optischen Auftritt muss man wirklich nicht viele Worte verlieren. Er könnte nicht besser sein. Vor allem weil er damit schon verspricht, was den Fahrer erwartet – Lebensgefühl pur, Freude in allen Lebenslagen. Speziell wenn man im geöffneten Zustand durch die Lande düst. Im aktuellen Modelljahrgang kamen einige Feinheiten dazu. Wie die Lackierung Platinum Quartz Metallic, das burgunderrote Stoffdach, die – in unserem Fall neue – Linie Vintage und das Interieur im vornehmen Terrakotta-Ton. Apropos Ausstattung: Da bleiben keine Wünsche offen. Ein Bose-Soundsystem mit neun Lautsprechern, eine Rückfahrkamera, ein integriertes Navi, Einparksensoren und so weiter und so fort. Herz, was willst du mehr, Dach auf und los geht’s. Einzig mit vornehmem Ein- und Aussteigen wird es nichts. Aber das ist aufgrund des tiefen Fahrzeugschwerpunktes auch nicht verwunderlich. Nimmt man jedoch jederzeit gerne in Kauf. ★★★★