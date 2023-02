Das A-Segment hat Zuwachs bekommen. Einen Crossover im kleinen Format, wendig und markant, verpackt in einem mehr als ansprechenden Outfit. Von der positiv ins Auge fallenden Front inklusive großem Kühlergrill, über die Seitenansicht bis hin zum kecken Heck, aus sämtlichen Blickwinkeln macht er eine tadellose Figur. Um sich noch ein wenig besser vom restlichen Straßengeschehen abzuheben, wurde ihm weiters eine Zweifarbenlackierung verpasst, was dem individuellen Geschmack des Käufers zu Gute kommt. Trotz der Außenmaße bietet er den vorderen Insassen ausreichend Platz, hinten muss man sich ein wenig arrangieren. Dafür hat er eine enorme Wendigkeit, und Parkplatzprobleme gehören der Vergangenheit an. Die Ausstattung sei auch erwähnt, denn die Klimaanlage ist vom Start weg dabei, ab der zweiten Stufe darf man sich bereits über das 7“ Multimediasystem, eine Rückfahrkamera oder einen adaptiven Tempomat freuen. Hinsichtlich Motorisierung steht ein 1.0 Liter Dreizylinder mit 72 PS parat. Ist naturgemäß keine Rakete, aber für vorwiegend innerstädtische Fahrten mehr als ausreichend. Kombiniert entweder mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe – wie in unserem Fall – bzw. einem CVT-Getriebe. Gesamt gesehen ein faires Angebot, wo der Preis passt.

Karosserie/Innenraum: ★★★ Motor/Getriebe: ★★★ Fahrwerk/Bremsen: ★★★