Bislang schon oft besprochen und doch noch einmal erwähnt, da es ein charakteristischer Bestandteil der Optik ist – die Tigernase. Sie prägt die Front und macht unter anderem durch die LED-Tagfahrlichter in Bumerang-Form auf sich aufmerksam. Die schwarze Kühlergrillgrafik gesamt ist ein optischer Leckerbissen für sich. Die Dynamik zieht sich von vorne über die seitlichen Linien bis hin zum abfallenden Steilheck mit Knick. Diese moderne, stilsichere Anmutung findet im Innenleben ihre Fortsetzung. Das hochwertige Ambiente gefällt durch Premium Materialien, die perfekt verarbeitet worden sind. Aufgepeppt durch Chromelemente & Co. Man fühlt sich im Augenblick wohl und gut aufgehoben, alles befindet sich bestens im Überblick des Fahrers. Geschaltet wird per Drehknopf, auch die unterschiedlichen Fahrmodi. Der mittig angeordnete Bildschirm ist so platziert, dass keine Sonneneinstrahlung stören könnte. Abgesehen davon bietet er eine intuitive Steuerung durch sämtliche Bedienfunktionen wie Navigation, Multimedia und einige andere. Darunter wurde weiters eine Multi Mode Bedienleiste mit Direktwahltasten platziert. Per Knopfdruck wechselt diese die Ansicht, wodurch sowohl die Klimafunktion als auch das Infotainmentsystem bedient werden können. Die typisch reichhaltige Serienausstattung von Kia rundet das Gesamtbild ab. ★★★★